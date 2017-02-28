Полицейские нашли двух львят в промзоне в Бирюлеве. Видео
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Сотрудники полиции в ходе проверки территории промышленной зоны в районе Бирюлево нашли двух полугодовалых львят. На место была направлена следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем месте пребывания хищников.
Полицейские нашли двух львят в московской промзоне. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе УВД по Южному административному округу.
"В ходе проверки территории промышленной зоны, расположенной на 3-й Никопольской улице, сотрудниками полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное в нежилых помещениях были обнаружены два львенка приблизительно 5-6 месяцев", - говорится в сообщении.
На место обнаружения животных была направлена следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем месте пребывания хищников.
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