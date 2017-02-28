Медведев призвал готовиться к вечным санкциям

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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости готовиться к тому, что антироссийские санкции будут действовать неопределенно долго. Премьер отметил, что западные страны пытаются "увековечить" ограничения законодательно. Однако, по словам Медведева, Россия может успешно развиваться и в условиях санкций.

Санкции в отношении России могут действовать неопределенно долго. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу российского правительства Дмитрия Медведева.

"Мы должны приготовиться к тому, что будем жить в условиях санкций неопределенно долго. Посмотрите, что делают наши друзья за океаном и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов", - сказал он.

По словам премьера, помимо принятых предыдущим президентом США Бараком Обамой исполнительных указов, в Соединенных Штатах пытаются принять законы, которые сделают ограничительные меры постоянными наподобие поправки Джексона-Вэника. При этом Медведев подчеркнул, что России отмена санкций не нужна, так как страна способна развиваться и в условиях действующих ограничительных мер.

"Потому что все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки, и в значительной степени потому, что мы должны были перестроить свою работу", - подчеркнул премьер.

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