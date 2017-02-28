Россия и Китай заблокировали санкции Совбеза ООН против Сирии

Теги: сирия санкции Сирийский конфликт совбез

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о новых санкциях против Сирии. Документ поддержали девять членов СБ, трое — Россия, Китай и Боливия — проголосовали против. Еще трое — воздержались.

В Совете Безопасности ООН рассмотрели проект резолюции по применению химического оружия в Сирии, передает "ТВ Центр". Документ внесли Франция, Великобритания и США, которые осуждают якобы имевшие место случаи использования сирийской армией запрещённых видов оружия.

Никаких доказательств представлено не было, в Дамаске все обвинения отвергают, но авторы резолюции настаивают на необходимости введения ограничительных мер против Сирии. В санкционном списке 11 представителей военного руководства Арабской Республики и 10 профильных учреждений. Россия принятие этой резолюции не поддержит.

Как заявил Владимир Путин, такие меры сейчас не уместны и лишь помешают переговорному процессу. По итогам голосования в Совбезе Россия и Китай резолюцию заблокировали. Еще трое членов СБ от голосования воздержались, а девять — документ поддержали.