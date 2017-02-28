Фургон въехал в толпу на карнавальном шествии в США. Видео

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Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале "Марди-Гра" в городе Галф Шорс в американском штате Алабама. По предварительным данным, травмы получили около десяти человек. Все пострадавшие — подростки.

В американском штате Алабама грузовик врезался в толпу людей, передает "ТВ Центр". Это случилось в городе Галф Шорс во время карнавала "Марди-Гра". По предварительным данным, пострадали более 10 человек.

На месте работают экстренные службы. Телеканал Fox News сообщает, что автомобиль принимал участие в параде.

Подобный случай произошёл в минувшее воскресенье в Новом Орлеане. Тогда ранения получили 28 человек.

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