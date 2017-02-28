Путин прибыл в Красноярск для совещания по подготовке к Универсиаде
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Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск. Глава государства проведет совещание по подготовке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Путин планирует посетить споркомплекс "Академия биатлона", после чего встретится с победителями прошедшей недавно зимней универсиады в Алма-Ате.
Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, сообщило агентство "Интерфакс". По его данным, глава государства планирует провести совещание по вопросам подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года.
Путин планирует посетить спортивный комплекс "Академия биатлона", после чего встретится с победителями прошедшей в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля XXVIII зимней универсиады.
Перед совещанием президент осмотрит макеты строящихся объектов Универсиады, которая пройдет в Красноярске.
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