Россия назвала идею санкций против Сирии одиозной и ущербной

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Представитель России при ООН Владимир Сафронков назвал концепцию резолюции Совета безопасности по санкциям против Сирии "одиозной и ущербной". По его словам, именно по этой причине Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие документа.

Россия заблокировала принятие новых санкций против Сирии в Совбезе ООН, поскольку предложенная авторами резолюции концепция — одиозная и ущербная. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, тот факт, что резолюцию не поддержали шесть из 15 членов Совбеза, должен заставить соавторов документа серьезно задуматься.

"Прозвучавшие выступления не оставляют сомнения - проект был поставлен в антирежимную доктрину западных столиц. Что же касается оскорбительных высказываний в адрес России и Китая и других государств, оставляем их на вашей совести. Бог вам судья", - приводит слова дипломата агентство "Интерфакс".

Россия и Китай во вторник наложили вето на принятие резолюции о санкциях в связи с предположительным использованием Дамаска химоружия. Против также проголосовала Боливия. Еще три страны (Египет, Казахстан и Эфиопия) от голосования воздержались.

Комментируя такой исход голосования, постпред США Ники Хейли заявила, что Россия и Китай "сделали неоправданный выбор, отказавшись привлечь к ответственности режим Башара Асада за применение химоружия".

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