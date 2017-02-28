Во Франции жандарм выстрелил в толпу во время выступления Олланда

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В городе Вилоньон на юго-западе Франции во время визита президента страны Франсуа Олланда жандарм случайно выстрелил в толпу. Два человека получили ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу. Олланд сразу же после инцидента прервал свою речь, чтобы поговорить с раненными.

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда отвечавший за безопасность жандарм случайно выстрелил в толпу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Вилоньон департамента Шаранта на юго-западе Франции. Олланд прибыл туда с визитом в связи с запуском скоростной железнодорожной линии Париж-Бордо. Случайный выстрел прогремел во время выступления французского лидера. Издание Le Parisien опубликовало видеозапись, на которой запечатлен президент в момент выстрела.

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

"Ранения у пострадавших легкие - у одного прострелена правая, у другого - левая нога. Президент Франции немедленно прервал свою речь и подошел к пострадавшим, поговорил с ними. Оба этих человека помещены в больницу", - рассказал префект департамента Пьер Гарн.

Жандарм работал в одной из местных частей. Он отвечал за безопасность мероприятия и находился на крыше одного из зданий со снайперской винтовкой. Один из пострадавших, по данным СМИ, сам служил в жандармерии. По факту инцидента генпрокурор департамента Шаранта поручил начать следствие.

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