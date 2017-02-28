Водитель врезавшегося в толпу в США грузовика перепутал педали

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Не менее 15 человек пострадали в американском штате Алабама в результате наезда грузовика на людей. Во время карнавала "Марди Гра" автофургон влетел в группу оркестрантов, среди которых были в основном ученики старших классов местной школы. Состояние четырёх подростков оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя в управлении грузовиком.

Автофургон появился на дороге всего за несколько минут до карнавального шествия. Группа музыкантов, а это в основном ученики местной школы, уже были готовы трубить старт "Марди Гра". Грузовик, по рассказам очевидцев, был частью автоколонны. Машина налетела на оркестрантов на полном ходу. Большинство музыкантов не успели сориентироваться и отскочить в сторону, передает "ТВ Центр".

"Это была сцена, которую я бы никогда не хотела увидеть снова. Несколько ребят лежали на земле. Кого-то уже погрузили в машины скорой помощи. Родители бегали, искали своих детей. Все звонили, писали родным и знакомым. У нас тихий, спокойный городок. Здесь редко что происходит. Здесь все друг друга знают. Многие из нас знакомы с пострадавшими. И мы все молимся за то, чтобы эти подростки выздоровели как можно скорее", - рассказывает женщина, ставшая свидетелем происшествия.

Очевидцы утверждают, что за рулем белого грузовика находился пожилой мужчина. По предварительной версии, он перепутал педали газа и тормоза.

"Мы уже точно можем сказать, что водитель не был под действием наркотиков или алкоголя. И в его действиях не было злого умысла. Всё говорит о том, что произошёл несчастный случай", - заявил шеф полиции Эд Делмор.

Грузовиком управлял пожилой мужчина. Его состояние здоровья сейчас выясняется. Роковая случайность — приоритетная версия.

Оксана Коваленко, Оксана Фомичева. "ТВ Центр".

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