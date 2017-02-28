Путин завершил поездку по Центральной Азии

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Столица Киргизии стала завершающим пунктом поездки президента России по странам Центральной Азии. На переговорах Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева обсуждались планы развития сотрудничества двух стран в экономике, культуре, военной сфере. До этого президент побывал в Казахстане и Таджикистане.

За 20 минут до того, как кортеж российского президента въехал на территорию резиденции главы Киргизии, здесь шли последние приготовления. Военный оркестр репетировал. Идеально чистую красную дорожку продолжали мести. И все это под пристальным взором Алмазбека Атамбаева, отмечает "ТВ Центр".

Сначала торжественная встреча и крепкие, поистине дружеские объятия, похоже ставшие для Путина неожиданностью. Затем красная дорожка, военный оркестр, гимны, и приветствие делегаций. Часть российских представителей, включая министра Лаврова, несмотря на холод, без верхней одежды. Так что и их обещают согреть.

Сначала переговоры в рамках двусторонней встречи, потом узкий формат. Затем расширенный. Ключевые темы - экономика и безопасность. Оттого самый первый вопрос на итоговой пресс-конференции Путина и Атамбаева ожидаемо про российскую военную базу в Киргизии. Есть ли планы ее расширить, спрашивает журналист? Таких планов нет. Но если Бишкек попросит, Москва готова, поясняет российский президент, напоминая, что именно по просьбе руководства Кыргызстана российские военные присутствуют в стране.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости размещать свой контингент воинский. Он связан только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии", - говорит Путин.

Это крайне актуально, учитывая близость неспокойного Афганистана, где полно террористов, присягнувших на верность запрещённому в России "Исламскому государству". И понятно, что в этом контексте не могла не возникнуть тема Сирии. Переговоры в соседней Астане Путин назвал успешными. Сейчас они продолжаются в Женеве. И именно в этот момент Франция, Великобритания и США снова требуют ввести дополнительные санкции в отношении Дамаска.

"Что касается санкций, то, я думаю, что сейчас это совершенно неуместно в отношении сирийского руководства. Потому что это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы. Или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса", - заявил российский президент.

Сирию президенты явно обсуждали и в ходе закрытых переговоров. А вот темы предстоящих президентских выборов в Киргизии, пояснил действующий глава этой страны, лидеры не касались. Атамбаев не раз заявлял, что на второй срок не пойдет, дабы не нарушать конституцию. И он это повторил еще раз, заверив, что никаких революций в Киргизии больше не будет.

Большая часть тем на этих переговорах как раз и касалась рабочих моментов. В частности экономического взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, от вступления в который Киргизия существенно выиграла. Ее экономика растет. Тоже самое можно сказать и о Казахстане, Армении и Белоруссии. Отношения с последней у России сейчас, правда, несколько натянутые. И это несмотря на колоссальную поддержку, которую Москва оказывала Минску. Речь и о беспошлинных поставках нефти, и о кредитах на общую сумму в семь миллиардов долларов.

"Если вы посмотрите цифры МВФ, то увидите впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, "вдолгую", и российская экономика получает и получит от этого выгоды. Поэтому это для нас не выброшенные деньги. Все просчитано в расчете на будущий результат. Ну а споры всегда есть. И я уверен, мы найдем выход из любых, даже очень трудных ситуаций", - заявил Путин.

Ситуация в отношениях России и Киргизии значительно улучшается. Эта страна, по словам Путина, теперь один из трех стратегических партнеров России в Средней Азии, помимо Казахстана и Таджикистана, которые российский президент тоже посетил в рамках этого госвизита. Не охваченной осталась только Туркмения, с президентом которой Путин из Душанбе связался по телефону, в ходе разговора пообещав, что скоро посетит и эту страну.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".