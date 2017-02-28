В Европарламенте проголосовали за снятие с Ле Пен неприкосновенности

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Комитет Европарламента по правовым вопросам поддержал снятие депутатского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. На этом настаивают французские власти. На родине одну из главных фавориток предвыборной гонки обвиняют в пропаганде насилия за одну из публикаций в соцсети. Однако вопреки всему популярность Марин Ле Пен среди избирателей неуклонно растет.

Марин Ле Пен на ежегодную сельскохозяйственную выставку приехала, чтобы пообщаться с фермерами, но журналисты буквально не дают ей прохода. Когда до выборов остается несколько месяцев, важен каждый шаг кандидата, отмечает "ТВ Центр". Тем более, если он в числе основных претендентов на победу. Опросы по-прежнему единогласно оставляют первый тур выборов за лидером Нацфронта. Ужесточить миграционную политику, сфокусироваться на национальных интересах и наладить, наконец, отношения с Москвой — этот пункт программы Ле Пен французские аграрии особенно поддерживают.

Но это если Ле Пен дадут дойти до финала. Против лидера ультраправых уже ведется дело о нецелевых растратах средств Европарламента. И вот новые обвинения — в 2015 году Ле Пен опубликовала в Twitter фото исламских террористов с призывом объединиться в борьбе с угрозой. Но аккурат к выборам некие европейские юристы усмотрели в факте публикации кадров пропаганду насилия. В Европарламент, по данным информагентств, уже направлен запрос о лишении Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Скандалы по-прежнему в верных спутниках и у Франсуа Фийона. Никаких официальных выводов о том, за дело ли получала его супруга зарплату в парламенте, следствие пока не огласило. Но избирателю забыть о "Пенелопагейте" просто не дают. На каждом предвыборном митинге - группа протестующих старательно машет перед камерами плакатами "Фийона в тюрьму".

Сам Фийон происходящее называет спланированной акцией, замечая, что власти просто не могут обеспечить спокойный ход предвыборной гонки. В Париже, к примеру, опять разгоняли митинг против произвола полиции, а накануне в Нанте протестующие атаковали автобусы сторонников "Национального фронта". За свою главную соперницу тогда вступился даже Эммануэль Макрон. Бывший министр экономики пока занимает вторую строчку в рейтинге предпочтений избирателя. Правда, свою предвыборную программу до сих пор так и не опубликовал.

На этом фоне все больше тех, кто не знает за кого голосовать в апреле. Некоторые отчаялись настолько, что готовы пустить в Елисейский дворец того, кто только что освободил Белый дом. В интернете набирает популярность петиция: выдвинуть Барака Обаму в президенты Франции. Ее авторы признаются, что идея — розыгрыш. Но, шутка ли, подписи уже поставили около 50 тысяч человек. И хотя стать президентом Обама не сможет чисто технически, уже понятно, что за два месяца до первого тура можно ждать каких угодно сюрпризов.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра". Париж, Франция.