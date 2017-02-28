Найденных в Москве львят доставили в Центр передержки диких животных

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Найденных в промзоне на юге Москвы львят доставили в Центр передержки диких животных под Яхромой. Там хищникам обеспечат уход, питание, реабилитацию и ветеринарное обследование.

Двух львят, которых полицейские нашли в промзоне на юге Москвы, доставили в Центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

"Львят забрали в Центр передержки диких животных под Яхромой", - отметили в пресс-службе департамента.

В Центре передержки хищникам обеспечат уход, питание, реабилитацию и ветеринарное обследование. Туда отправляют всех животных, доставленных в Москву незаконно.

Как сообщил ранее столичный главк МВД, сотрудники полиции в ходе проверки территории промышленной зоны в районе Бирюлево нашли двух полугодовалых львят. На место была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время, по данному факту проводится проверка.

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