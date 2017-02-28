Порошенко сообщил о завершении переговоров с Европой по "безвизу"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. По его словам, это формальный, но важный шаг на пути "к долгожданному на Украине решению". Порошенко отметил, что далее решение за Европарламентом и Советом ЕС.

Завершены переговоры Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму Украины и ЕС. Об этом украинский президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.

Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2017 г.

"Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что это "формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению". Как подчеркнул украинский президент, теперь решение за Европарламентом и Советом ЕС.

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