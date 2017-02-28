21:58, 28 февраля 2017

Порошенко сообщил о завершении переговоров с Европой по "безвизу"

Теги:  Политика  евросоюз  визы  украина  порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. По его словам, это формальный, но важный шаг на пути "к долгожданному на Украине решению". Порошенко отметил, что далее решение за Европарламентом и Советом ЕС.

Завершены переговоры Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму Украины и ЕС. Об этом украинский президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.

"Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что это "формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению". Как подчеркнул украинский президент, теперь решение за Европарламентом и Советом ЕС.

Читайте также:

Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

Госдеп США отказал в визе дипломату из КНДР

В Кремле не думают о введении виз с Белоруссией

Другие новости

В других СМИ