В результате взрывов на складе боеприпасов в Сербии погиб подполковник ВС

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В результате двух взрывов на складе боеприпасов в сербском городе Крагуевац погиб подполковник вооруженных сил страны. Пострадали 25 человек. По словам министра обороны Сербии Зорана Джорджевича, существует опасность новых взрывов, так как пожарные еще не ликвидировали огонь.

В результате двух взрывов на складе боеприпасов в сербском городе Крагуевац погиб подполковник вооруженных сил, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны страны.

"В результате взрыва погиб подполковник Вооруженных сил Сербии Мирослав Перишич, ранено 25 человек", - сказал он.

Три человека числятся пропавшими без вести. Все пострадавшие - военные и госслужащие. Как сообщил министр обороны страны Зоран Джорджевич, существует опасность новых взрывов, так как пожарные еще не ликвидировали возгорание. Жизнь пострадавших, по его словам, вне опасности.

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