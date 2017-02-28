Совет ЕС и Европарламент договорились об отмене виз для Украины

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Совет Евросоюза и Европарламент достигли неформального соглашения об отмене виз для граждан Украины. Согласно заявлению ЕП, соглашение должно быть одобрено парламентским комитетом по гражданским свободам, а также самим парламентом, а затем Советом ЕС.

Совет ЕС и Европарламент достигли неформального соглашения об отмене виз для Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЕП.

"Граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз в соответствии с неформальной сделкой, достигнутой представителями парламента и Совета во вторник", - говорится в документе.

Соглашение должно быть одобрено комитетом ЕП по гражданским свободам и парламентом в целом, а затем Советом Евросоюза.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. Он назвал их формальным, но важным шагом на пути "к долгожданному на Украине решению". Порошенко отметил, что далее решение за Европарламентом и Советом ЕС.

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