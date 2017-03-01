ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях‍

Теги: Украина блокада донбасс

Власти Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях. Решение было принято из-за не снятой украинскими радикалами блокады Донбасса.

В среду в полночь истек срок ультиматума, предъявленного властями ДНР и ЛНР Киеву о введении внешнего управления на украинских предприятиях, если блокада Донбасса не будет снята. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на территории провозглашенных республик под украинской юрисдикцией работают несколько заводов и шахт, которые, по заверению местных руководителей, теперь будут переориентированы на рынки других стран.

Между тем, на Украине, куда из-за действий радикалов не поступает уголь, в очередной раз повысили тарифы на электроэнергию. С этого дня граждане страны будут платить за свет на 26% больше.