Почти 4 тыс. сирийцев получили за сутки российскую гумпомощь

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Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. За минувшие сутки ее получили более 3700 сирийцев в Алеппо, Дамаске и других городах республики.

Россия и Китай на заседании Совбеза ООН наложили вето на проект резолюции, предусматривающий введение санкций в отношении Дамаска. Как сообщает "ТВ Центр", в документе идет речь об ограничениях из-за применения отравляющих веществ. Атаки приписывают сирийскому правительству. Российские дипломаты считают, что инициаторы голосования сознательно выбрали путь конфронтации, ведь Москва предупреждала, что будет блокировать резолюцию, так как выводы комиссии, приведенные в ней, неубедительны.



Российские военные тем временем продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Арабской республики. За минувшие сутки ее получили около 4 тысяч жителей. В Алеппо раздали тонну хлеба и пять тонн бутилированной воды, а в столице Сирии – две с половиной тонны продуктов питания. Всего было проведено восемь гуманитарных акций.