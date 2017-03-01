В Конгрессе назвали речь Трампа популистской

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Дональд Трамп обратился к американскому Конгрессу. В своей речи президент заявил, что надеется найти для США "новых друзей" и назвал КНДР — главной угрозой для страны. О России Трамп прямо не говорил, чем вызвал гнев демократов. Те уже обвинили президента в популизме и невыполнении своих предвыборных обещаний.

Внешняя политика новой американской администрации предусматривает прямое и масштабное взаимодействие с другими государствами. Такое заявление сделал Дональд Трамп в Конгрессе, передает "ТВ Центр".

Выступление, а Трамп впервые обратился к обеим палатам Американского парламента в таком формате, закончилось около семи утра по московскому времени. Речь в основном была посвящена внутренней политике. В частности, Трамп заявил, что планирует историческую налоговую реформу. Суть: сократить отчисления в казну от кампаний, зарегистрированных на территории США, чтобы вернуть производство в страну.

Что касается внешней политики, то как он выразился, Вашингтон намерен найти новых друзей и партнеров, там где интересы совпадают, в том числе для разгрома ИГ (террористическая организация запрещена во многих странах, в том числе в России). Также Трамп заявил, что уважает право других государств следовать собственному пути.

"Свободные государства - лучший механизм для выражения воли народа. И Америка уважает право всех стран следовать своему собственному пути. Моей задачей не является представлять мир, моя задача — представлять США. Но мы знаем, что у Америки все идет лучше, когда меньше конфликтов, а не больше", - заявил Дональд Трамп.

Впрочем, в ходе выступления Трамп вновь анонсировал начало возведения стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, будет лучшим оружием против наркотрафика. Инициативы 45-го президента США в миграционной политике — и строительство стены, и запрет на въезд граждан из мусульманских стран — уже вызвали шквал критики.