Пострадавший от браконьеров тигренок в Приморье набрал уже 10 кг

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Раненый браконьерами тигренок в Приморье идет на поправку и уже набрал 10 килограммов. Врачи считают, что спасенный маленький хищник имеет все шансы вернутся в дикую природу.

В Приморье раненый браконьерами амурский тигренок идет на поправку, сообщили специалисты Центра реабилитации редких животных. Они провели плановый осмотр и считают, что у хищника появился шанс со временем вернуться в дикую природу, передает "ТВ Центр".

5-месячного искалеченного тигрёнка нашли 13 января в Пожарском районе. Ему сделали сложнейшую операцию, для чего вызывали даже специалистов из Москвы. Сейчас состояние животного хорошее: поврежденные кости челюсти срослись, восстановлено зрение, он уже прибавил в весе больше 10 килограммов. О пережитых невзгодах напоминают только шрамы на морде.

Амурского тигрёнка перевели в большой вольер. Сотрудники центра говорят, что из всех пациентов этот - самый игривый.