Кандидат на пост главы нацразведки США отнес Россию к главным угрозам

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По словам Дэниела Коутса, Россия является одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Он выразил обеспокоенность "напористостью" Москвы в глобальных вопросах. Кроме того, среди других угроз для своей страны Коутс выделил рост киберугроз, опасность исламского терроризма, а также активность Китая в Восточном и Южно-Китайском морях.

Кандидат на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс назвал Россию одной из главных угроз для своей страны. Он отметил, что наблюдает за "напористостью" Москвы в глобальных вопросах "с глубокой обеспокоенностью".

"Это то, на что мы должны реагировать с широко открытыми глазами и здоровым градусом скептицизма", - приводит слова Коутса ТАСС.

В числе других угроз для Соединенных Штатов он выделил рост киберугроз, опасность исламского терроризма, а также активность Китая в Восточном и Южно-Китайском морях. Помимо этого, Коутс также указал на провокации со стороны КНДР, проблему Ирана, конфликты в Сирии, Афганистане и других горячих точках.

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