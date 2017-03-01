Онищенко предложил усыплять никому не нужных собак в приютах

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Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил вводить собакам, которых никто не забрал из приютов, инъекции для усыпления. По его словам, бродячие собаки могут представлять угрозу для жизни людей. Также они являются разносчиками инфекции.

Собак, которых не забирают из приютов, необходимо усыплять, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Онищенко подчеркнул, что бродячие собаки - это хищные животные, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Кроме того, они переносят инфекции. "Ни одного животного на улице быть не должно", - приводит его слова ТАСС.

Так депутат прокомментировал недавние нападения бродячих собак на людей в ряде городов страны. В частности, 19 февраля в Махачкале у дома № 38 по улице Петра I обнаружили тело девочки, предположительно, со следами укусов собак. По данному факту следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". По мнению следователей, трагедия могла произойти из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами управления ЖКХ Махачкалы обязанностей по отлову бездомных животных.

Кроме того, скандал разгорается в Свердловской области в городе Ревда. Там прокуратура взяла под контроль ситуацию с отловом бродячих собак после того, как в Сети появилась видеозапись с одной из местных детских площадок. На ней показано, как большая стая бездомных собак атаковала маленьких детей, игравших там. В итоге им пришлось спасаться на горке. Местные жители утверждают, что это не единичный случай.

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