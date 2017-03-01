Пассажиров московского метро будет веселить робот Метроша

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Веселый андроид по имени Метроша будет развлекать пассажиров московского метрополитена во время праздничных мероприятий. Он будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение. Ранее Метроша уже поздравлял пассажиров перед новогодними праздниками.

В московском метрополитене появился робот-помощник по имени Метроша. У него есть голубые светящиеся глаза, сенсорный экран на груди и хорошее чувство юмора, передает сайт правительства Москвы.

Основной миссией андроида будет работа во время праздничных мероприятий, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Он будет поздравлять пассажиров и всячески поднимать им настроение.

Кроме того, андроид может запоминать имена тех, с кем познакомился, а также распознавать лица. У глаз робота есть функция подмигивания, а еще они могут приобретать форму сердечек. Вместе с тем, Метроша способен делать снимки и печатать фотографии.

Впервые его можно было увидеть на стенде транспортного комплекса во время Урбанистического форума — 2016. Также Метроша показал себя перед новогодними праздниками. Производитель передавал его на тестирование. Андроид поздравлял пассажиров МЦК с Новым годом на станции "Лужники" в декабре и желал им счастья.

В пресс-центре МЦК также отметили, что робот положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. "Теперь мы решили взять его на постоянную работу", — рассказали в пресс-центре.

В настоящий момент Метроша находится в центральном офисе московского метрополитена на станции "Проспект Мира". Он пользуется большой популярностью у сотрудников. При этом, вопрос о том, на какой праздник показать Метрошу, только решается.