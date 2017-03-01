Один человек пострадал при пожаре в квартире в Марьине

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В результате пожара на юго-востоке Москвы пострадал один человек. Возгорание произошло в квартире жилого дома на Мячковском бульваре. В настоящее время пожар ликвидирован.

Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в столичном районе Марьино. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

"Возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже жилого дома по адресу: Мячковский бульвар, дом 14, корпус 2. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. К сожалению, есть один пострадавший", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эвакуация жильцов не проводилась. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке столицы.

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