Путин отверг существование господдержки допинга
В России нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а будет только борьба с ним. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде в Красноярске. По его словам, Россия должна прислушаться к рекомендациям ВАДА, поскольку существовавшая антидопинговая система не сработала.
Подготовку важного спортивного турнира международного уровня - Зимнюю Всемирную Универсиаду - обсуждают в среду в Красноярске, куда прибыл Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".
На 28-ой Зимней Универсиаде, которая прошла в начале февраля в Алма-Ате, наша команда в общем медальном зачёте заняла первое место, завоевав 71 награду, в том числе 29 - высшего достоинства.
Президент выразил надежду, что Универсиада в Красноярске будет организована так же хорошо, как и в столице Казахстана. Для этого Путин призвал ликвидировать отставание в строительстве объектов, задействованных в мероприятии.
Зашла речь и о допинге. По словам Владимир Путина, в России нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а будет только борьба с ним. При этом он признал, что существовавшая антидопинговая система не сработала.
"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии, к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - заявил президент.
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