Крупный пригород Дамаска присоединился к перемирию

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Около 4 тысяч жителей Сирии получили гуманитарную помощь за минувшие сутки от сотрудников российского центра по примирению враждующих сторон. В Алеппо раздали тонну хлеба и пять тонн бутилированной воды, а в столице Сирии – две с половиной тонны продуктов. Всего было проведено восемь гуманитарных акций. Также увеличилось количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня. Список пополнил крупный пригород Дамаска.

Восточная Гута - центр напряжения близ Дамаска. Огромная территория с населением два миллиона 200 тысяч человек. За несколько лет войны эти высоты неоднократно занимали боевики и с них обстреливали укрывшиеся в долинах населенные пункты. Но сегодня ситуация меняется. Постепенно стихает тяжёлый калибр, отмечает "ТВ Центр".

Исторический день для города Дахийят-аль-Асад — старейшина ставит подпись под соглашением о присоединении к режиму прекращения огня. Это значит, что ещё одним населенным пунктом в Сирии, жители которого выбрали мирный путь, становится больше.

Эта встреча - итог большой работы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Наши военные стремятся тех, кто держит в руках оружие, усадить за стол переговоров. Диалог сложный. Нити взаимного доверия очень тонкие. Но, несмотря на все сложности, есть результат.

Дахийят-аль-Асад - крупный пригород Дамаска. Здесь проживают 70 тысяч человек, работают 14 школ, 8 детских садов, есть поликлиника. До войны функционировали несколько фабрик. Но главная отрасль - сельское хозяйство. Этот район называют оазисом, настоящим зелёным поясом, окружающим сирийскую столицу.

По традиции офицеры центра по примирению приезжают в населенные пункты, где налаживается мирная жизнь, не с пустыми руками. На этот раз с собой - две с половиной тонны продуктов. В пакетах — рис, мука, консервы.

Гумконвой всегда сопровождают военные полицейские. Их задача - следить за порядком во время гуманитарной акции. Кроме того, отряд патрулирует присоединившиеся к режиму тишину населенные пункты. В составе гумколонны и медицинская бригада. К нашим врачам выстраивается огромная очередь. Особое внимание - детям. Такие гуманитарные акции проводятся почти ежедневно. Населённых пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня, становится все больше. В Центр по примирению поступают десятки заявочных листов из самого сложного района.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр". Провинция Дамаск, Сирия.