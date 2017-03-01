На "Архызе" московский сноубордист врезался в местного барана

Теги: животные зима Происшествие спорт

Московский сноубордист Кирилл Шевченко выложил на своей странице в YouTube ролик со столкновением с архызским бараном. Видео посмотрели уже более миллиона пользователей.

В интернете набирает популярность видеозапись столкновения сноубордиста с бараном. Ролик выложил столичный любитель "досок" Кирилл Шевченко. ЧП произошло близ села Архыз в Карачаево-Черкессии, пишет "Ридус".

Во время катания на сноуборде Шевченко вылетел за пределы трассы в лес, где и встретил животное. После падения сноубордист с криком "Баран, отпусти" убегает от опешившего парнокопытного. Либо желая оскорбить, либо по ошибке Шевченко назвал его "козлиной".

Животное в результате столкновения не пострадало.