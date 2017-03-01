Дикторы всех вокзалов Москвы заговорят по-английски

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Звуковые объявления на всех вокзалах столицы будут дублировать на английском языке. Информационные сообщения запишут заново одним голосом к июню. Перевод объявлений актуален в связи с проведением в России Кубка конфедераций по футболу и чемпионата мира 2018 года.

Информационные объявления на всех железнодорожных вокзалах Москвы будут дублировать на английском. Звуковые сообщения запишут заново одним голосом на двух языках к июню текущего года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Сейчас объявления, связанные с графиком движения поездов, дублируются на английском языке только для некоторых маршрутов на трех вокзалах: Казанском, Ленинградском и Курском. Англоязычная информация записана разными дикторами", - отметили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Отмечается, что перевод сообщений актуален в связи с проведением в России Кубка конфедераций по футболу и чемпионата мира 2018 года, когда в столицу приедет множество иностранных гостей.

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