СМИ узнали об отказе Зюганова баллотироваться в президенты

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов консультируется с внутриполитическим блоком Кремля с целью выдвинуть компромиссную фигуру от партии на выборах президента России. Как узнали СМИ, сам политик на этот раз не будет бороться за кресло главы государства.

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов не будет баллотироваться в президенты страны. Вместо себя он выдвинет альтернативного кандидата, пишет газета "Известия".

Источники близкие к администрации президента заявили, что сейчас Зюганов консультируется с внутриполитическим блоком Кремля, чтобы выдвинуть компромиссную фигуру от партии. В самом КПРФ отметили, что их лидеру предложили сформировать своего рода шорт-лист из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

Причина отказа Зюганова от борьбы за кресло главы государства якобы состоит в том, что он предпочитает остаться в истории КПРФ как лидер партии, который почти выиграл президентские выборы 1996 года и получил максимум в 2012-м — 17% голосов, что позволило ему тогда занять второе место.

Между тем, не определился со своим участием в выборах и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, который участвовал в президентской кампании в 2004 и 2012 годах.