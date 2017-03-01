Путину в Красноярске подарили плюшевую лайку. Видео

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Владимир Путин в среду посетил Красноярск, где обсуждалась подготовка к Зимней всемирной Универсиаде, которая пройдет в 2019 году. Перед началось совещания президент зашел в центр "Академия биатлона". Там Путину подарили вымпел и символ Универсиады-2019 — плюшевую лайку.

Владимир Путин в среду посетил многофункциональный спортивный центр "Академия биатлона" в Красноярске. Там глава государства встретился с победителями 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая прошла в Алма-Ате.

После непродолжительной беседы один из спортсменов вручил президенту символ предстоящей Универсиады — игрушечную U-лайку. Об этом сообщает TVC.RU.

Путин напомнил, что несколько дней назад обсуждал с президентом Казахстана Универсиаду в Алма-Ате, и пообещал, что власти организуют это мероприятие в Красноярске "даже лучше".

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