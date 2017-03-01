Бойцов Росгвардии обеспечат квартирами

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Все сотрудники Росгвардии смогут рассчитывать на получение жилья от государства с 2018 года. Это произойдет благодаря поправкам к закону "О войсках Национальной гвардии Российской Федерации".

С 2018 года сотрудники подразделений вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа, которые были переведены в Федеральную службу войск национальной гвардии (ФСВНГ) смогут рассчитывать на получение постоянного жилья от государства. Соответствующие поправки будут внесены в закон "О войсках Национальной гвардии Российской Федерации", пишет газета "Известия".

По словам заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, до последнего времени на получение жилья могли рассчитывать только военнослужащие внутренних войск. При этом такая льгота не распространялась на сотрудников полиции, к которым относились бойцы ОМОНа, СОБРа, а также сотрудников вневедомственной охраны.

Новый документ вступит в силу 1 января 2018 года. С этого момента все росгвардейцы смогут получить готовую квартиру, специальную денежную субсидию на ее покупку или вступить в военную ипотеку. Положения документа будут распространяться на тех военнослужащих, кому предстоит продолжить службу, а также на тех, кто по возрасту должен быть уволен в запас.