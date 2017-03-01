Три человека пострадали при пожаре в салоне красоты в Москве

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В центре Москвы загорелся салон красоты. Сведений о пострадавших нет. Из здания эвакуированы люди.

Салон красоты загорелся в центре Москвы. Как сообщили TVC.RU в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар произошел на первом этаже в доме №16 в Шмитовском проезде.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали людей из здания. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По данным ТАСС, в результате пожара пострадали три человека.

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