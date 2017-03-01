В квартире на юге Москвы нашли тело пенсионерки со сломанной челюстью

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Тело 68-летней пенсионерки с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти обнаружено в квартире дома на Ореховом бульваре в Москве. Смерть пожилой женщины наступила за 12 часов до приезда правоохранителей.

В одной из квартир на юге Москвы обнаружено тело 68-летней пенсионерки с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, смерть женщины наступила за 12 часов до обнаружения. Ее тело нашли в квартире дома № 39 на Орехово бульваре, после чего, отправили в бюро судмедэкспертизы.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Агентство "Москва" сообщало о других похожих случаях. 27 февраля тело 57-летней женщины было найдено в одной из квартир в Таганском районе города. Ее смерть наступила примерно за три дня до этого. При визуальном осмотре на теле были выявлены гематомы и "небольшая рана в области подбородка". Женщина страдала хроническим алкоголизмом.

Кроме того, 20 февраля в квартире еще одного жилого дома на Ореховом бульваре было обнаружено тело 79-летней пенсионерки с кровоподтеками лица и рук. Смерть женщины наступила примерно за сутки до приезда правоохранителей.