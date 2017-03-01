Москвич попытался забрать с почты посылку с 500 кг нелегальной икры

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Житель Москвы попытался забрать из отделения "Почты России" посылку из Камчатского края, в которой находилось 500 килограмм нелегальной икры. При получении 20 объемных пластиковых контейнеров, мужчину задержали.

Жителя Москвы задержали в отделении "Почты России" после того, как он попытался получить посылку с 500 килограммами нелегальной икры.

Как сообщает Агентство "Москва", в столичный сортировочный центр из Камчатского края поступили 20 объемных пластиковых контейнеров, которые были адресованы одному человеку. Однако сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса "Почты России" обнаружили икру при помощи рентгенотелевизионного оборудования. Также выяснилось, что между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась черная икра, запрещенная к обороту.

Все материалы по данному факту были переданы работниками почтовой безопасности в правоохранительные органы. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении посылок.