Донбасс ответил на блокаду национализацией украинских предприятий

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ДНР и ЛНР вводят внешнее управление на всех украинских предприятиях и отказываются поставлять уголь на Украину. Срок ультиматума, когда Киев должен был прекратить транспортную блокаду Донбасса, истек в полночь, но никаких действий от властей не последовало. Усмирить радикалов они не смогли или просто не захотели.

Донбасс сдержал обещание — ровно в полночь все предприятия украинской юрисдикции на территории провозглашенных республик начали переход под внешнее управление. Для контроля за этим процессов созданы специальные штабы с участием представителей работников, профсоюзов, общественных движений и депутатов местных советов. В городах ДНР и ЛНР прошли многотысячные митинги в поддержку решения глав республик, передает "ТВ Центр".

Ситуация давно была парадоксальной. Предприятия на территории ДНР и ЛНР продолжали платить налоги в бюджет Украины, но при этом работники не могли получать зарплату по месту жительства. Транспортная блокада, продолжающаяся 35-й день, стала последней каплей. То, что действия властей провозглашенных республик спровоцировал сам Киев, признают даже украинские политики.

"Многие не понимают, что деньги туда не ходят. Поэтому люди вынуждены выезжать в центр Украины, получать деньги в банкоматах и возвращаться назад. И поскольку мы это спровоцировали, это дало им повод поставить вопрос о национализации", - говорит нардеп Сергей Тарута.

Перед действиями радикалов, организовавших блокаду, власти в Киеве оказались совершенно беспомощны. Весь последний месяц прошел в бесконечных совещаниях — грозные заявления, традиционные попытки свалить все на происки Москвы. Минувший день не стал исключением. В Министерстве по делам так называемых оккупированных территорий всю вину решили возложить на тех, кто как раз больше всего страдает от блокады.

"Руководителям этих предприятий я хочу напомнить, что в случае перехода под юрисдикцию Донецка и Луганска они будут привлечены к уголовной ответственности за финансирование терроризма", - пригрозил заместитель министра по вопросам оккупиррованных территорий Георгий Тука.

А глава МВД Аваков в сложившейся ситуации усмотрел происки ряда депутатов Рады и даже мэра Львова. Здравым в выступлении министра, пожалуй, было лишь заключение о том, что ни о какой контрабанде из Донбасса речи не идет.

"Я напрямую обращаюсь к уважаемому мэру Львова господину Садовому, главе фракции "Самопомощь" Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения, вы развернули кампанию в 20-ти градусные морозы, вы начали эту авантюру. В том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове", - заявил Аваков.

Премьер Гройсман то краснел, то бледнел на встрече с металлургами, которые наглядно обрисовали ему перспективы развития ситуации. Но в ответ лишь попросил глав предприятий пригласить лидеров блокады на встречи с трудовыми коллективами. Тем временем рабочие все чаще сами отправляются на переговоры с активистами. И драк, как это сделали накануне неизвестные в Торецке, не устраивают.

Правительство в ближайшее время планирует выпустить постановление с перечнем критически важных товаров, которыми можно будет торговать с Донбассом. Вот только прислушаются ли к нему организаторы блокады, неизвестно. Между тем электроэнергия для населения Украины в среду подорожала на четверть. И в складывающейся ситуации это не предел.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".