Речь Трампа в Конгрессе впечатлила 80% американцев

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Около триллиона долларов потребуется Дональду Трампу на обновление инфраструктуры страны. В своём первом выступлении перед Конгрессом президент предложил новую концепцию национального восстановления. По данным опроса CNN, речь Трампа с оптимизмом восприняли 78% американцев.

От президента ждали программной речи — в первом выступлении перед Конгрессом новый лидер обычно чётко расставляет приоритеты своего правления. И сейчас от Дональда Трампа, основные тезисы программы которого уже хорошо известны, ждали скорее, как именно он расставит акценты. В зале собрались представители всего истеблишмента — и сторонники и противники. Но первые аплодисменты достались супруге президента. Меланья, как всегда, была элегантна. Появление Дональда Трампа было также традиционно звучным, отмечает "ТВ Центр".

Трамп сразу обозначил основные тезисы своего выступления. Все они, так или иначе, связаны с двумя главными темами - безопасность и экономическое восстановление. Для Трампа главное - внутренняя политика. Вашингтон откажется от политики вмешательства везде и всюду, и сосредоточится на собственных проблемах. А их немало. Президент говорит об угрозах внутри страны — это наркомафия, насилие, и всё это тесно связано с притоком в страну нелегалов, которых Трамп собирается остановить. Он отмечает, что поощрение иммиграции — это не сострадание, а безответственность.

"Мои последние предложения по иммиграционному законодательству позволят помочь американским безработным занять рабочие места, позволит сэкономить миллиарды долларов, обеспечить в стране порядок. И мы начнём строительство замечательной стены", - заявил Трамп.

Всё это не расходится с предвыборными обещаниями, которые, как подчеркнул Трамп, он намерен чётко выполнять. Президентом обещана самая масштабная налоговая реформа в истории США. Правда, подробностей никаких нет. Но смысл прост - остановить размывание среднего класса. Трамп напомнил, что сегодня в США 43 миллиона граждан живут в нищете. Ещё столько же - на государственных пособиях. Намекая таким образом на последствия политики предыдущих администраций демократов. Только исправление внутренних дисбалансов, перезапуск экономики, по мнению президента, помогут Америке занять подобающее ей место в новом мире. Внешнеполитический приоритет - борьба с радикальным исламизмом. Трамп намерен добиться победы вместе с союзниками. Какими именно - не сообщил. Но вновь отметил, что при нём США открыты для создания новых союзов.

"Моя работа не заключается в том, чтобы представлять весь мир. Моя работа заключается в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америке лучше, когда в мире меньше конфликтов, а не больше. Мы должны научиться на ошибках прошлого - мы видели войну и разрушение, которые бушевали в мире", - напомнил он.

Америка останется верна союзникам по НАТО. Но президент напомнил, что они должны платить за свою безопасность в рамках Альянса. Военный бюджет самих США Трамп намерен серьёзно увеличить. Правда, президент не указал за счёт каких средств. Ни Евросоюз, ни Россию Дональд Трамп в своей речи не упомянул ни разу. За что сразу после выступления подвергся критике представителей демократов, для которых Россия по-прежнему — причина всех бед и единственный в мире источник опасности.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".