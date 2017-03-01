Жительница Иркутска пять лет платит за тезку-должницу

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Оплачивать чужие штрафы и долги приходится сотням людей в России. Всё из-за того, что в базе данных часто происходит путаница с однофамильцами. И в итоге счета вместо "злостных неплательщиков" получают их законопослушные тёзки. Судебные приставы лишь разводят руками и перекладывают ответственность на банки.

Людмила никогда не видела машину, за которую приходится платить, но вынуждена оплачивать штрафы. А все из-за ошибки в базе данных ГИБДД, налоговой и судебных приставов.

Людмила показывает паспорт. Владелица авто, а вместе с ним штрафов и кредитов, ее полная тезка, только живет в другом городе. Но компьютерная программа этот нюанс не учитывает. На фотографии и прописку не смотрит. Раз Мелентьева, будь добра платить, иначе арест счета. Все долги реальной Мелентьевой-неплательщицы теперь на Людмиле.

Нервотрепки каждый день. Людмила пишет бесконечные жалобы. Другого пути нет. Изменений тоже.

"Мне объясняли, что ничего они сделать не могут. Судебные приставы ссылаются на Сбербанк, Сбербанк ссылается на судебных приставов", - жалуется женщина.

Этой неразберихе уже пять лет. И пока приставы дают только один совет.

"Ей целесообразно подключить элементарную услугу "SMS-уведомление". Есть два-три дня, когда мы деньги получаем на депозитный счет, и в это время мы можем решить все споры и спокойно деньги вернуть", - объясняет и.о. заместителя руководителя управления — заместителя главного пристава Иркутской области Алена Карамышева.

Это значит, мытарствам не будет конца. Понимая, что Меленьтьева на самом деле не та Меленьтьева, приставы, тем не менее, будут арестовывать счета Людмилы, а потом эти аресты аннулировать. Таких случаев в Иркутске более 30. Тезки появляются и других субъектах России.

Например, как у Дмитрия Осипова из Челябинска. Вся зарплата уходит на погашение долгов полных однофамильцев. Один из Питера, второй из Коркино. Почти год он оплачивает их кредиты и штрафы. Если не успел, карту блокируют мгновенно. Когда приставы понимают, что "ошибочка вышла", деньги возвращают. Но очень долго. По три-четыре месяца.

Дмитрий в черном списке всех банков Челябинска как злостный неплательщик. Горемыки с двумя детьми и без копейки в кармане обратились в прокуратуру. Ответ расплывчатый.

Пока прокуратура разбирается в законности списания денег с карты Дмитрия, судебные приставы смогли дать семье Осиповых только один совет. То ли ироничный, то ли издевательский — поменять фамилию.

В этом случае фамилии придется менять еще тысячам невольных должников по всей стране. Хотя, казалось бы, куда проще создать единую и выверенную базу данных банков, ГИБДД, судебных приставов. Тогда ситуаций, когда люди расплачиваются за чужие кредиты и штрафы, просто не возникнет.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".