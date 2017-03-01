СМИ возмутились костюмом Меланьи Трамп за $10 тыс.

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Американские СМИ обсуждают наряд Меланьи Трамп. Для посещения речи своего мужа в Конгрессе первая леди выбрала пиджак и юбку из коллекции Michael Kors общей стоимостью 10 тысяч долларов.

Меланья Трамп пришла на выступление своего мужа в Конгрессе в костюме за 10 тысяч долларов. На это обратили внимание американские СМИ.

По данным New York Daily News, для мероприятия Меланья выбрала наряд из коллекции Michael Kors. Дизайнерский пиджак журналисты оценили 5 тысяч долларов, а юбку в 4,6 тысячи.

Меланья не в первый раз заставляет СМИ обсуждать свои наряды. На инаугурацию мужа она пришла в наряде Ralph Lauren, а на встречу с женой премьер-министра Японии Акиэ Абэ в наряде Calvin Klein.

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