Двое вооруженных мужчин ограбили секс-шоп в Москве
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Двое неизвестных ограбили магазин для взрослых на востоке Москвы. Отмечается, что они похитили из кассы 380 рублей, угрожая пистолетом продавцу секс-шопа. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".
Двое вооруженных мужчин ограбили магазин для взрослых на улице Большая Семеновская в столице. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел вечером во вторник.
"Установлено, что накануне в 22:00 двое неизвестных, находясь в помещении магазина "Интим" по указанному адресу, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитили из кассы магазина 380 рублей и скрылись", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
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