Песков: ввод внешнего управления на заводах Киева в ДНР и ЛНР можно понять

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В Кремле заявили, что введение внешнего управления на украинских предприятиях в ДНР и ЛНР можно понять. По словам Дмитрия Пескова, это произошло из-за действий Киева, который поставил республики в условия полной блокады. Он также добавил, что данные предприятия не имеют никакого отношения к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по введению внешнего управления на украинских предприятиях можно понять из-за действий Киева.

"В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия полной блокады со стороны экстремистских элементов", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

По его словам, в настоящее время речь идет о жизнях миллионов людей, которые проживают на территории этих республик. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что украинские предприятия, находящиеся в ДНР и ЛНР, не имеют никакого отношения к России.

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