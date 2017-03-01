В России создан первый макет нового стратегического бомбардировщика

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Специалисты компании "Туполев" создали первый полноразмерный макет ПАК ДА, опытный образец которого должен подняться в воздух на рубеже 2025 года. Бомбардировщик разрабатывается для ВКС России, и в нем будут максимально применяться технологии "стелс".

В компании "Туполев" создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывается для ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский оборонно-промышленный комплекс.

Полноразмерный макет сделан из дерева. Также создано несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов. Они выполнены по схеме "летающее крыло".

По его словам, в новом бомбардировщике будут максимально применяться технологии "стелс" (снижение радиолокационной заметности). Для этого, в частности, в конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещаться внутри самолета. Также ПАК ДА будет оснащен новейшими отечественными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не имеют мировых аналогов по эффективности.

Первый опытный образец бомбардировщика должен подняться в воздух на рубеже 2025 года. Этот самолет получит дозвуковую скорость полета.