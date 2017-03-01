Смертник подорвался рядом с российским посольством в Кабуле

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Рядом с артиллерийским училищем в Кабуле прогремел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. На этой же улице расположено посольство России в Афганистане. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Террорист-смертник подорвался в среду днем в Кабуле. Инцидент произошел рядом с артиллерийским училищем на улице Дар-уль-Аман. На этой же улице расположено посольство России в Афганистане.

По данным местных СМИ, ранения в результате взрыва получили шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан".