В Москве из машины сотрудника Минстроя украли служебный планшет

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Неизвестный похитил из автомобиля Toyota, принадлежащего замдиректора одного из департаментов Минстроя России, портфель. В нем находился планшет, принадлежащий ведомству. Злоумышленник скрылся с места происшествия. О том, была ли в устройстве служебная информация, неизвестно.

В центре Москвы неизвестный похитил планшет из автомобиля сотрудника министерства строительства и ЖКХ России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Самотечная. Злоумышленник разбил стекло автомобиля Toyota, который принадлежал замдиректора одного из департаментов Минстроя России. Из машины он вытащил портфель. В нем находился планшет, принадлежащий ведомству.

О том, была ли в устройстве служебная информация, неизвестно. Сотрудники полиции проводят проверку.