В Симферополе 7 школьников отравились клофелином

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В одной из школ Симферополя семеро учеников отравились клофелином и попали в больницу. Один из детей в настоящее время находится в реанимации. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Семеро учеников одной из школ в Симферополе попали в больницу в результате отравления клофелином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по республике Крым.

"Клофелин принес в школу один из учеников шестого класса и дал его попробовать одноклассникам, в результате отравление получили восемь школьников, родители одного из них отказались от госпитализации", - говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что один из детей в данный момент находится в реанимации.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства приобретения школьником сильнодействующего вещества.

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