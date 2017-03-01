Путин потребовал сократить отставание в подготовке Универсиады

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Россия создаст отличные условия для проведения Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске уже через два года. Об этом заявил Владимир Путин во время визита в будущую столицу игр. Президент ознакомился с картой строящихся объектов, провёл совещание по подготовке к соревнованиям и встретился с юными спортсменами.

Юные спортсмены занимают огневые позиции. Почти каждый выстрел в виртуальном тире - в десятку. Усиленные тренировки, жесткий график и первые успехи. О победах в честной, конкурентной борьбе молодые, но уже опытные биатлонисты рассказывают президенту Путину, сообщает "ТВ Центр".

Следующая встреча тоже в неформальной обстановке — с призерами прошедшей в феврале в Алма-Ате 28-й зимней Универсиады. В медальном зачете наша команда заняла первое место, завоевав рекордную 71 медаль. 29 из них - золотые.

Возведенная еще в нулевых "Академия биатлона" - один из лучших российских центров подготовки спортсменов - сейчас на реконструкции. И это только один из более, чем двух трех десятков спортивных объектов, готовящихся к Универсиаде 2019-ть. До студенческих игр в Красноярске, их Россия принимает уже во второй раз, но впервые зимой, остался 731 день. И все должно пройти на высоте, уже на совещании говорит глава государства. Событие значимое не только для Сибирского региона, но и всей страны.

"Откровенно говоря, мы сегодня уже так, бегло еще раз посмотрели на то, что и где должно быть построено. Мне очень понравилось размещение объектов. Все, что называется, практически, в так называемой шаговой доступности. Все очень компактно. Рядом с мегаполисом. Действительно, в нескольких километрах от центра самого, и людям будет очень удобно потом пользоваться всеми спортивными сооружениями. Ну и, разумеется, это будет мощным развитием Сибирского федерального университета ", - заявил президент.

В тоже время Владимир Путин констатирует - подготовка трети сооружений идет с отставанием от графика. Отдельно президент остановился на вопросе работы антидопинговых структур. Борьба с применением запрещённых средств должна быть строгой и эффективной.

"Еще раз хочу подчеркнуть: мы всегда об этом говорили, в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом. И, конечно, это тоже вполне естественно, претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины - мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились и мы не несем ответственности за это хранение", - заявил Владимир Путин.

Обвинения ВАДА, доклады Макларена не просто стали скандалом в мире спорта, а лишили многих атлетов право участвовать в международных соревнованиях. А поэтому теперь в приоритете — создание мощной антидопинговой системы. Контроль за которой от Министерства спорта и правительства переходит к независимой организации. Она создается на базе Московского государственно университета. И там, отмечает Владимир Путин, все должно быть по-честному.

Михаил Шекоян, Юлия Олейник. "ТВ Центр".