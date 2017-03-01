Лавров: действия ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям

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Действия Донецкой и Луганской народных республик по вводу внешнего управления украинскими предприятиями на территории Донбасса не нарушают Минские соглашения, тогда как действия Киева противоречат данным договоренностям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Организованная Киевом экономическая блокада Донбасса противоречит Минским договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

По итогам переговоров со своим коллегой из Нигера Ибрахимом Якубу, глава российского МИД отметил, что подобного рода блокады недопустимы. Лавров напомнил, что Минские соглашения предполагают восстановление единого экономического и транспортного пространства. Министр также отметил, что действия украинского правительства поставили самопровозглашённые республики в очень тяжёлое положение.

"Я здесь не вижу каких-либо проблем в действиях ДНР и ЛНР с точки зрения приверженности Минским договоренностям. Мы решительно за то, чтобы эти договоренности уважались, но для этого нужно, чтобы те, кто влияет на Киев, озаботились тем, чтобы в этой стране правительство могло употребить власть против тех, кто откровенно заинтересован в срыве мирного урегулирования и в провоцировании военного, силового решения", - заявил Сергей Лавров.