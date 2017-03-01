Медведев назначил главой "Ростелекома" Михаила Осеевского

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Михаил Осеевский назначен главой "Ростелекома". Директиву подписал премьер Дмитрий Медведев. Ранее Осеевский занимал пост зампредседателя правления ВТБ.

Новым главой "Ростелекома" стал Михаил Осеевский. Ранее он занимал должность зампредседателя правления ВТБ. Директиву о его назначении подписал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

В среду в Белом Доме премьер-министр провёл рабочую встречу с новым президентом госкорпорации. В ходе беседы Осеевский поблагодарил главу Кабмина за доверие, отметив, что должность потребует от него большой ответственности.

По его словам, "Ростелеком" является базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли. В свою очередь, Медведев выразил надежду, что при новом руководстве госкорпорация будет соответствовать всем современным тенденциям.

"Я надеюсь, что компания действительно будет развиваться и количество сервисов удобных, как для граждан нашей страны, так и для компаний, для юридических лиц, будет меняться сообразно тому, как меняется в целом этот рынок в мире. Потому что он очень динамичный, быстрый", - заявил Медведев.

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