В центре Москвы горел особняк XVIII века

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Пожар произошел в особняке XVIII века в центре столицы. Огонь вспыхнул во вторник вечером. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

В Москве в Дашковом переулке произошел сильный пожар. Горело здание XVIII века. Огонь вспыхнул накануне в половине седьмого вечера, передает "ТВ Центр".

Почти одновременно загорелись первый и второй этажи старого здания, а также чердак. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в течение часа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Здание в Дашковом переулке включено в список объектов культурного наследия. В 1855 году здесь проживал художник и вице-президент Академии художеств Григорий Гагарин, а также директор Румянцевского музея Василий Дашков, который и владел усадьбой. В его честь был назван переулок.