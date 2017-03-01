Молодым ученым Москвы вручили награды

Теги: Москва ученые награды

В мэрии молодым учёным вручили премии правительства Москвы. Комиссии пришлось выбирать из рекордного количества претендентов. На конкурс по итогам 2016 года было подано 575 заявок - в полтора раза больше, чем в предыдущем году. В результате, рекордным стало и количество премий — 33.

Хлопки и микровзрывы в лаборатории Института высоких температур - дело обычное. Ученые экспериментируют. Объект их исследования - водород. Его сейчас многие называют топливом будущего, отмечает "ТВ Центр". Главное - научиться безопасно использовать. Не так давно выяснилось, что это экологичное топливо в сжатом виде обладает эффектом самовоспламенения. Вот и выясняли как опасности избежать.

"Можно использовать различные ингибиторы, добавки, которые добавляются в сам водород. Уже при нескольких процентах ингибитора самовоспламенение водорода не происходит", - объясняет младший научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН Григорий Бивол.

И его вполне безопасно можно использовать даже в больших емкостях, к примеру, на автозаправочных станциях, если в перспективе все автомобили действительно перейдут на водород. В институте Генплана Москвы тоже о будущем думают — разработали универсальную транспортную модель на всю огромную столичную агломерацию, включая и Москву, и область.

Подобные транспортные модели, безусловно, существовали и раньше, но разработчики утверждают - она самая достоверная, поскольку использовали максимум данных из огромного количества источников, проводили сложнейшие опросы. И модель уже успешно работает. С её помощью легко оценить, как отреагирует город на те или иные новшества - строительство бизнес-центра, развязки или магистрали.

"С помощью модели мы можем оценить так называемый социально-экономический эффект от принятия тех или иных решений. Мы сможем посмотреть, как сократятся коэффициенты перепробега, то есть, грубо говоря, насколько будут люди короче добираться от дома до работы, насколько будет удобнее использовать общественный транспорт при строительстве тех или иных развязок и магистралей", - говорит инженер отдела проектного моделирования Института Генплана Москвы Александр Евсюков.

Самые интересные и перспективные разработки молодых ученых постоянно поддерживает правительство Москвы, а их авторам уже ежегодно вручают премии. Силовая оптика для лазерного оборудования, новые методы борьбы с окологическими заболеваниями, микросхемы для смарт-карт - в 2016 году на конкурс было подано рекордное количество заявок, пришлось даже увеличить количество премий - до тридцати трех.

Но самое главное - в последние годы довольно много разработок, исследований и изобретений молодых столичных ученых начинает активно применяться и использоваться в реальной жизни.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Шиков, Илья Хуртин, "ТВ Центр".