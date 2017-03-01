МЦК установило новый рекорд в последний день зимы
В последний день зимы на МЦК установлен новый рекорд. 28 февраля поезда "Ласточки" перевезли 342 тысячи человек. Всего с начала года услугами кольца воспользовались более десяти миллионов человек.
Московское Центральное Кольцо в последний день зимы, побило очередной рекорд популярности у пассажиров, передает "ТВ Центр".
Накануне поезда "Ласточки" перевезли 342 тысячи человек. Предыдущий рекорд на МЦК был установлен ровно две недели назад. Тогда, 14 февраля Московским центральным кольцом воспользовались больше 330 тысяч пассажиров. А всего с начала года по кольцу проехали свыше десяти миллионов человек.