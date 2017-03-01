В Москве наградили участников конкурса "Менеджер года"
Самые эффективные управленцы получили награды в рамках конкурса "Менеджер года" в столице. Всего в соревновании участвовали около 140 руководителей различных предприятий и организаций. Абсолютными победителями конкурса были названы шесть человек.
В столице наградили самых эффективных управленцев в рамках московского этапа Российского конкурса "Менеджер года", передает "ТВ Центр".
В этом году, юбилейном для проекта, заявки на участие подали почти 140 руководителей высшего звена городских предприятий и организаций, работающих в сфере строительства, транспорта, торговли, здравоохранения и образования. Жюри учитывало не только профессионализм, но и способность к творчеству. Шесть участников названы абсолютными победителями, еще 40 признаны лучшими в отраслевых номинациях.