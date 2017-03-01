В Москве наградили участников конкурса "Менеджер года"

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Самые эффективные управленцы получили награды в рамках конкурса "Менеджер года" в столице. Всего в соревновании участвовали около 140 руководителей различных предприятий и организаций. Абсолютными победителями конкурса были названы шесть человек.