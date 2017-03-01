Найденных в Бирюлеве львят получил в подарок столичный бизнесмен

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В промзоне на юге Москвы проходила проверка на предмет несанкционированного сжигания мусора. Каково было удивление инспекторов, когда им навстречу выбежали два львёнка. Использовали животных, как оказалось, вместо сторожевых собак. Но в этой истории немало других шокирующих подробностей.

Книга джунглей по-бирюлевски пишется в условиях промзоны. Среди запчастей, в большом неотапливаемом помещении сотрудники полиции искали факты несанкционированного сжигания мусора, а нашли львенка. Он свободно гулял по территории, ластился к людям. Затем из окна выглянул второй. Такой же дружелюбный. Оказалось, что девочка, львица. Того же юного возраста - всего 5-6 месяцев. Изумленные полицейские, не найдя хозяев свободно разгуливающих животных, вызвали соответствующие службы, передает "ТВ Центр".

Они начали рычать, лишь когда их погрузили в ящики. По словам специалистов, животные в идеальном состоянии.

"Состояние хорошее, лев контактный. Видно, что совсем ручной. Рос в хороших условиях. Львица пока напугана. Но думаю, что это чисто защитная реакция, которая пройдет со временем", - говорит начальник отдела департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Сергей Бурмистров.

Еще бы не защищаться. Одно дело - завести для охраны промзоны собаку или кошку, но чтобы царя зверей, да еще и обращаться с ним, как с хомячком - давать полную свободу действий, не применяя даже ошейника, такого в Москве еще не было. По предварительной информации, львята родились в неволе, после чего попросту были подарены столичному предпринимателю за оказанные услуги. Отправив живой презент подальше от дома, он нанял ветеринара. Но, судя по его не вполне адекватному состоянию, а врач не может вспомнить ни количества животных, ни их имен, те изначально были предоставлены сами себе.

Документов на животных никто не предоставил. Хозяин так и не объявился. Поэтому львят - брата и сестру - решили передать в центр передержки.

Как сложится судьба львят из Бирюлево, сложно сказать. Еще месяц-два и они вспомнят о том, кто на самом деле - царь зверей.

Анна Пешехонова, Александра Сергомасова, Андрей Булычев. "ТВ Центр".